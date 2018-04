15 anni di carcere per Sperisen

L'ex capo della polizia nazionale del Guatemala è stato condannato a Ginevra per complicità nell'assassinio di 7 detenuti nel 2006. Il 47enne non sarà tuttavia incarcerato.

L'ex capo della polizia nazionale civile del Guatemala Erwin Sperisen è stato condannato in appello oggi a Ginevra a quindici anni di reclusione. La giustizia l'ha riconosciuto colpevole di complicità nell'assassinio di sette detenuti nel 2006. Il 47enne non sarà tuttavia incarcerato.

Il crimine commesso dall'imputato è "molto grave", ha sottolineato la Camera penale d'appello e di revisione: l'alto ufficiale di polizia ha coperto con la sua autorità l'operazione di un commando intervenuto nel penitenziario in rivolta di Pavon nel 2006 - sfociato nell'esecuzione extragiudiziale di sette prigionieri - "e non si è accontentato di lasciarlo fare".

Sussistono tuttavia "zone d'ombra" - ha rilevato la Corte - in particolare in merito al coinvolgimento di Sperisen nell'elaborazione del piano di intervento. I giudici hanno scelto di condannare l'uomo a 15 anni di reclusione per complicità. Egli beneficerà inoltre delle misure di sostituzione alla detenzione che gli sono state concesse lo scorso autunno, dopo aver trascorso cinque anni in detenzione preventiva.

Il processo terminato oggi è stato il terzo intentato al cittadino svizzero e guatemalteco, nato il 27 giugno 1970. Soprannominato "il Vichingo" nel paese latinoamericano a causa della sua imponente statura e della capigliatura color ruggine, egli aveva diretto la Polizia nazionale civile del Guatemala tra il luglio 2004 e il marzo 2007.

Nello stesso anno, si era rifugiato con la famiglia a Ginevra, dove era stato arrestato nell'agosto del 2012 in seguito alle accuse mosse contro di lui da varie associazioni. Nel giugno 2014 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale criminale di Ginevra, una sentenza confermata nel maggio 2015 dalla Camera penale d'appello e di revisione della Corte di giustizia cantonale.

Con una sentenza emessa il 29 giugno 2017, il Tribunale federale avevaperò accolto in parte il ricorso contro la condanna: in particolare, l'imputato non sarebbe stato confrontato a testimoni chiave e sarebbe stato violato il suo diritto ad essere ascoltato.

(Ats)