190 interventi della Rega nel weekend pasquale

In 14 casi gli elicotteri della Guardia aerea svizzera di soccorso sono dovuti intervenire per valanghe, fra cui quella in Val Lavizzara, dove sono rimaste ferite 3 persone.

È stato un weekend pasquale intenso per gli equipaggi della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega): dal Venerdì Santo al Lunedì dell'angelo i suoi elicotteri sono stati chiamati ad intervenire 190 volte, in 14 casi per valanghe, fra cui quella di ieri in Val Lavizzara. L'anno scorso gli interventi di questo periodo erano stati 130.

Durante le festività pasquali del 2018 in totale la Rega ha compiuto in Svizzera e all'estero oltre 200 interventi, precisa in una nota.

Una ottantina di missioni in elicotteri sono state organizzate per persone infortunatesi nella pratica di sport invernali, una trentina per altri infortuni sportivi e una sessantina per malattie acute quali problemi cardiaci. Durante le festività pasquali anche gli equipaggi dei tre jet ambulanza della Rega sono stati in missione e hanno rimpatriato una dozzina di pazienti in particolare da Portogallo, Spania, Italia, Corsica, Georgia, Olanda e Bosnia.

L'intervento in Lavizzara

Uno dei grossi interventi, come detto, è stato per la valanga scesa ieri dal Pizzo Canà (2947 m), che nelle pendici della Val Lavizzara ha travolto due donne e un uomo che facevano parte di un gruppo di nove persone quasi giunte alla cima. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di soccorso della Rega, delle basi di Locarno e Wilderswil (BE), e uno della Heli Bernina, con a bordo uno specialista nel soccorso in elicottero del Club alpino svizzero (CAS).

Una donna, con ferite di media entità, è stata elitrasportata all'Ospedale Civico di Lugano, mentre gli altri due pazienti, in stato di ipotermia, all'Ospedale La Carità di Locarno. I rimanenti sei membri del gruppo, tutti illesi, sono invece stati portati con l'elicottero della Heli Bernina a Mogno.

(Red/Ats)