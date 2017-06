2016 da record per Hupac

Hupac ha realizzato l'anno scorso un utile di 10,8 milioni di franchi, ossia ben il 77% in più del 2015. Nell'anno del suo cinquantenario l'azienda con sede a Chiasso ha veicolato su rotaia un volume record di 737'000 spedizioni stradali, con un incremento dell'11,5%.

"Grazie a Hupac, per la prima volta da 20 anni a questa parte nel 2016 i camion che hanno attraversato le Alpi svizzere sono stati meno di un milione", ha sottolineato oggi a Zurigo davanti alla stampa il presidente del cda di Hupac, Hans-Jörg Bertschi. A livello di risultati economici, i responsabili dell'azienda sottolineano la netta ripresa rispetto all'esercizio precedente, che era contrassegnato dallo choc monetario legato al cambio franco-euro. Nel 2016 i ricavi da forniture e prestazioni sono aumentati del 10,0%, mentre i costi delle prestazioni fornite del 10,1%.

Il cash flow di 53,4 milioni di franchi (+29,3%) ha peraltro reso possibile l'autofinaziamento di investimenti per 29,7 milioni di franchi. L'azienda leader in Svizzera nel trasporto combinato strada-ferrovia impiegava a fine anno 429 persone a tempo pieno (+6,2%). Presso la casa madre di Chiasso sono stati creati posti di lavoro perlopiù altamente qualificati e in numero superiore alla media. "Hupac poggia su solide basi e sta sistematicamente investendo nel futuro", ha sottolineato Bertschi. Anche i primi tre mesi dell'anno corrente hanno fatto registrare un'evoluzione positiva, con un incremento del 9,3% del traffico transalpino e del 6,4% del traffico totale. Entro fine 2017 si attende tuttavia un rallentamento della crescita dovuto ai sei mesi di chiusura della linea di Luino per i lavori di adeguamento al corridoio di 4 metri di altezza, da completarsi nel 2020. In questi sei mesi i trasporti verranno dirottati su Domodossola e Chiasso e sono da prevedere "irregolarità e una minore capacità", si legge in una nota.

(Ats)