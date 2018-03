80 milioni da Berna per la Croce Rossa

Il contributo è stato deciso dal Consiglio federale per "sostenere una delle poche organizzazioni" che in caso di crisi "riesce a raggiungere le persone bisognose".

Un contributo di 80 milioni di franchi per il quartier generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra. È quanto ha deciso di stanziare il Consiglio federale nel corso della sua seduta odierna, in modo da "sostenere una delle poche organizzazioni" che in caso di crisi "riesce a raggiungere le persone bisognose", si legge in un comunicato.

Sempre più civili sono colpiti da conflitti armati e la loro dipendenza dell'aiuto umanitario aumenta: per questo Berna spalleggia il lavoro del CICR volto a contrastare miseria e sofferenza, scrive l'esecutivo.

Dalla sua base in riva al Lemano, il CICR coordina gli interventi di oltre 80 delegazioni sparse in tutto il mondo. L'organizzazione - sottolinea il governo - è rispettata da tutte le parti per il suo approccio neutrale. In Myanmar ha potuto accedere allo Stato di Rakhine e alla popolazione Rohingya che vi abita, fornendo generi alimentari a oltre 200'000 persone.

Il CICR è da lungo tempo legato alla Svizzera, Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra. Oltre al contributo di sede, nel 2018 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) finanzia operazioni umanitarie specifiche con 60,9 milioni di franchi. La Confederazione è stata la quinta donatrice per ordine di importanza al budget globale.

(Ats)