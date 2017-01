800 mila armi in mano agli svizzeri

Sono quasi 800 mila le armi da fuoco regolarmente detenute da privati in Svizzera, senza tener conto di quelle cedute dall'esercito (altre 900.000). Dall'ottobre scorso i dati dei registri cantonali sono raccolti su una piattaforma comune, disponibile online. Il Sonntagsblick ha potuto accedervi e ha constatato che contiene informazioni su 502'538 fra pistole e fucili, detenuti da 171.446 diversi proprietari. Considerando che cinque cantoni non hanno ancora trasmesso il contenuto dei loro sistemi, se si considera il loro effettivo attuale il totale sale a 791'719 pezzi. In realtà sono ancora di più: un obbligo assoluto di registrazione è in vigore solo dal 2008.