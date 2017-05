Accolta la strategia energetica 2050

Il popolo svizzero ha detto chiaramente sì alla Strategia energetica 2050 presentata dalla Confederazione con il 58,21% i favorevoli.

Con il "sì" popolare alla Strategia energetica 2050 "la Svizzera è finalmente entrata nel 21esimo secolo", secondo la consigliera nazionale vodese Adèle Thorens (Verdi). È una vittoria ottenuta "tutti assieme", ha aggiunto, interrogata sulle onde della radio RTS. Thorens ha voluto ricordare che il voto odierno verteva unicamente sulla prima fase della Strategia, mentre gli oppositori hanno formulato previsioni, a livello di costi, basandosi su un secondo pacchetto di misure che per ora non ottiene consensi in parlamento. Per Greenpeace, la Svizzera è sulla strada della transizione energetica e accelera l'uscita dal nucleare. Secondo l'associazione ambientalista bisognerà ora portare avanti una politica climatica ambiziosa. "Si tratta di una vittoria storica", rileva Greenpeace in una nota. Per Pro Natura è una tappa importante verso un futuro energetico più sostenibile. L'applicazione delle misure dovrà tuttavia avvenire in modo rispettoso della natura e del paesaggio, scrive l'associazione in una nota. Per il WWF, che si è espresso per bocca del suo direttore, Thomas Vellacott, siamo di fronte a una chiara vittoria della natura. La legge dovrà ora essere attuata rapidamente, ha aggiunto alla televisione svizzerotedesca SRF.

Di cosa si tratta

Per attuare la Strategia energetica 2050 il Parlamento ha adottato la revisione totale della legge sull'energia. La prima tappa di questo programma di misure volto a ridurre il consumo di energia, aumentare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili (idrica, solare, eolica, geotermica e da biomassa) mira ad aumentare la produzione delle energie verdi a 11.400 gigawattore (GWh) entro il 2035 (rispetto ai 3000 GW di adesso).

Il voto in Ticino

I ticinesi hanno votato a favore della strategia con il 56.7% di sì, a fronte del 43.3% di contrari.

Soddisfazione del Governo ticinese

Il Consiglio di Stato ha preso atto con soddisfazione dei risultati dell’odierna votazione federale. Il Governo ticinese si era pronunciato in modo favorevole sull’oggetto posto in votazione federale – che concretizza il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 – "nella convinzione che si tratti di una soluzione in grado di rafforzare il nostro Paese e di sostenere il settore idroelettrico, attualmente in difficoltà. Grazie al voto odierno, la Svizzera potrà ridurre il consumo di energia, aumentando nel contempo l’efficienza energetica e ottenendo un risparmio di denaro; diminuire la dipendenza dai vettori fossili importati dall’estero; rafforzare le fonti rinnovabili indigene e abbandonare gradualmente l’energia nucleare." "Inoltre, grazie ad una maggiore produzione indigena sarà possibile mantenere posti di lavoro in Svizzera, sia nel settore energetico sia in quello dell’edilizia. La Strategia energetica 2050 permetterà anche di aumentare gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, creando nuovi impieghi nel nostro Paese. Nell’ambito del potenziamento delle energie rinnovabili indigene, è previsto un sostegno concreto al settore idroelettrico, principale pilastro dell’approvvigionamento svizzero con quasi il 60% della produzione e attualmente in difficoltà. I primi aiuti temporanei previsti dalla Strategia energetica 2050 – come ad esempio l’introduzione del premio di mercato per gli impianti idroelettrici che vendono sottocosto – sono fondamentali anche per il Cantone Ticino e per le sue regioni periferiche, dove sarà di conseguenza possibile salvaguardare posti di lavoro".

Successo per Doris Leuthard

Anche questa volta ha giocato "l'effetto Leuthard": con la nuova legge sull'energia la presidente della Confederazione ha vinto un'altra votazione, la decima nei sei anni e mezzo da ministra dell'ambiente e dei trasporti. Solo due volte il popolo l'ha "abbandonata" dal suo passaggio al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC): nel 2012 quando una risicata maggioranza (50,63%) ha detto sì all'iniziativa sulle abitazioni secondarie e l'anno seguente con il rincaro della vignetta autostradale da 40 a 100 franchi (60,46% di no). Il bilancio della Leuthard è dovuto non da ultimo alla sua elevata credibilità. Stando a un recente sondaggio della SSR, due terzi degli aventi diritto di voto hanno fiducia nella consigliera federale democristiana e solo circa un quinto la considera non degna di fede.

Delusione tra i contrari

Delusione, ma anche combattività. Sono questi gli stati d'animo che emergono fra gli sconfitti, alla luce del "sì" popolare alla Strategia energetica 2050. Staremo attenti al fatto che costi non più di 40 franchi all'anno alle economie domestiche, come promesso da governo e sostenitori, ha affermato il consigliere nazionale solettese Christian Imark (UDC) alla televisione SRF. Fintanto che il sole brillerà, come oggi, non ci saranno problemi, ma quando in inverno non ci sarà energia fotovoltaica la Svizzera avrà un problema, ha aggiunto. A suo avviso la questione dell'approvvigionamento energetico e del costo della nuova legge non è risolto. Per la consigliera nazionale zurighese Doris Fiala (PLR) bisognerà fare in modo che non venga a crearsi una grossa macchina di sovvenzioni, come avviene in Germania. Dal punto di vista liberale il risultato è deludente, rileva in un comunicato.

(Red/Ats)