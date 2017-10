Accordo tra Svizzera e Italia "a breve"

In Ticino per il Forum di dialogo tra Italia e Svizzera erano presenti Didier Burkhalter e Angelino Alfano. Al termine della quarta edizione del Forum all'USI di Lugano i due ministri hanno avuto un colloquio bilaterale in materia fiscale.

Dall'incontro odierno è emerso che la Svizzera dovrebbe riuscire a firmare l'accordo fiscale con l'Italia entro breve. "Vi sono segnali che la firma tra Svizzera ed Italia possa avvenire entro la fine dell’anno" ha affermato Burkhalter prima del vertice ai microfoni della RSI.

(Red)