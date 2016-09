Accusato di molestie, licenziato quadro Unia

Il sindacato Unia ha licenziato il proprio responsabile della regione Zurigo-Sciaffusa Roman Burger che per settimane aveva molestato sessualmente tramite SMS almeno una sua subordinata. Il sindacato prende il provvedimento in seguito alla crescente pressione della base e dei media. I fatti, denunciati dalla vittima alla fine di aprile, sono stati appurati nel corso di un'inchiesta interna che aveva condotto ad un ammonimento. La settimana scorsa Burger, riconoscendo i propri "errori di comportamento", ha poi rinunciato con effetto immediato alla sua funzione dirigenziale. Ma la pressione dei membri e dei media - compreso il settimanale di sinistra Wochenzeitung che nel suo ultimo numero ha fornito molti particolari su quanto avvenuto - non ha dato cenni di allentamento.

Il Comitato direttore, riunitosi ieri sera, ha così deciso di licenziare il 39enne. Esso ha pure adottato due altre misure. Da un lato l'istituzione di un ufficio esterno chiamato a verificare i vari rimproveri rivolti alla direzione nel corso di questi mesi; dall'altro la redazione entro la fine dell'anno di una carta sulla "cultura di direzione nell'ambito sensibile delle relazioni interpersonali".

"Quanto accaduto mi sconvolge e ne sono profondamente rattristata", ha detto oggi in una conferenza stampa a Berna la presidente di Unia Vania Alleva (in foto), che si è rivolta ai media per presentare le decisioni del Comitato direttore. Alleva ha parlato di "due colleghe della regione Unia Zurigo-Sciaffusa" vittime di Burger e non di una, come rivelato dall'indagine interna. La presidente del sindacato ha fatto mea culpa in merito alla gestione mediatica della vicenda, che si trascina da tempo. "Visto che abbiamo cercato di essere giusti con tutti i protagonisti, purtroppo sono stati commessi errori".

Il comportamento dei vertici del sindacato ha suscitato parecchia indignazione nella base. "In qualsiasi altra azienda una molestia sessuale avrebbe indotto la direzione a punire severamente il responsabile con il licenziamento in tronco o la sospensione immediata", ha dichiarato a Tages-Anzeiger e Der Bund di oggi un collaboratore di Unia. In conferenza stampa Alleva ha definito assolutamente "intollerabili" le molestie sessuali. Burger ha commesso un "errore grave." Il sindacato assicura alle due collaboratrici il suo sostegno.

Il Comitato direttore ha pure deciso di aiutare anche Burger nella ricerca di un nuovo impiego. "Lo sosterremo nel suo riorientamento professionale fuori da Unia come faremmo con qualsiasi altro dipendente di lunga data", si legge in una nota diramata dal sindacato ad inizio pomeriggio. Alleva non ha mancato di rilevare il ruolo esemplare che il sindacato dovrebbe avere nei rapporti di lavoro. Per questo l'ufficio esterno dovrà ricavare "tutte le possibili lezioni dai conflitti avvenuti" negli ultimi tempi. L'analisi del gruppo di lavoro andrà al di là della vicenda della sezione di Zurigo-Sciaffusa, ha assicurato la presidente.

(Ats)