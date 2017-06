Addio al roaming in Ue, UPC controattacca

Due settimane dopo l'eliminazione delle tariffe roaming per l'utilizzo dei cellulari nell'Unione europea (Ue), in Svizzera la UPC va all'attacco offrendo - a prezzo inferiore alla concorrenza - un nuovo abbonamento che include tali costi. Si tratta di un abbonamento da 35 franchi al mese con incluse chiamate e SMS illimitati nell'Unione europea e 1 GB di volume dati, ha comunicato oggi l'operatore in una nota. Non sono tuttavia incluse le chiamate da un Paese Ue all'altro. Secondo i portali di comparazione Verivox e Dschungelkompass la concorrenza è molto più cara: si va dai 60 franchi al mese di Swisscom ai 100 di Sunrise. Secondo Oliver Zadori di Dschungelkompass l'offerta di UPC è da considerarsi un'autentica prima in Svizzera. Christoph Weber, responsabile della telefonia mobile di UPC, non ha voluto chiarire quanto questa offensiva si ripercuota sul fatturato.

(Ats)