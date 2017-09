Affiliati alla 'Ndrangheta restano in carcere

Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha respinto il ricorso di altri tre presunti affiliati alla `Ndrangheta, appartenenti alla "Società di Frauenfeld", in Turgovia, che rimangono detenuti in attesa dell'estradizione in Italia.

Il TPF ha stabilito che il rischio di fuga è troppo grande: anche questi tre cittadini italiani - come i tre che si erano già visti respingere un ricorso una settimana fa - dovranno quindi attendere in carcere la decisione definitiva del Tribunale federale (TF) di Losanna.

In tutto sono 10 i presunti appartenenti alla cellula 'ndranghetista del capoluogo turgoviese, per i quali lo stesso TPF aveva confermato lo scorso 21 luglio l'estradizione verso l'Italia. Due persone che non hanno fatto ricorso - un 75enne e un 58enne - sono stati consegnati alle autorità italiane agli inizi di agosto. L'8 marzo 2016 le polizie cantonali di Turgovia e Zurigo avevano arrestato in tutto 13 cittadini italiani: l'ordine era arrivato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), che aveva risposto a una richiesta ricevuta nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

I 13 sono accusati in patria di far parte di un'associazione mafiosa. Uno dei presunti 'ndranghetisti, il cui ricorso era stato respinto per un vizio di forma, è stato consegnato alle autorità italiane lo scorso 10 febbraio.

(Ats)