Agglomerato, Lugano fuori dai programmi

Il Governo ha posto in consultazione lo stanziamento di 1,2 miliardi, che in parte saranno usati in Ticino per le strade cantonali Bellinzona-Locarno e Mendrisio-Stabio-Gaggiolo.

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione lo stanziamento di 1,12 miliardi di franchi per i programmi d'agglomerato di terza generazione volti a permettere a 32 agglomerati di migliorare i trasporti nelle regioni urbane.

In totale, 37 su 55 agglomerati e città svizzere hanno trasmesso alla Confederazione un progetto per un ammontare complessivo di 6 miliardi di franchi. Il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), accolto lo scorso anno da popolo e cantoni, permette di finanziarli.

I progetti devono essere realizzati e finanziati entro quattro anni. La Confederazione assumerà tra il 30% e il 50% dei costi d'investimento.

Tra i progetti più importanti che il Consiglio federale intende sostenere figurano la seconda tappa della Limmattalbahn (tratto Schlieren-Killwangen, ZH/AG), un'ulteriore tappa della metro a Losanna, la strada cantonale presso lo svincolo della A1 a Rorschach (SG), un insieme di progetti per la mobilità di pedoni e ciclisti nelle agglomerazioni di San Gallo-Lago di Costanza e anche il prolungamento di una linea di tram a Berna.

In Ticino, al momento nell'elenco dei lavori risultano adeguamenti alle strade cantonali Bellinzona-Locarno e Mendrisio-Stabio-Gaggiolo. Per contro non vi è ancora il progetto del tram-treno di Lugano, "non perché non vogliamo bene ai ticinesi, ma semplicemente perché il progetto non è ancora pienamente maturo per la costruzione", ha detto la consigliera federale Doris Leuthard ai media a Berna.

I programmi di prima e seconda generazione hanno permesso di realizzare progetti che non avrebbero potuto essere finanziati e attuati senza il sostegno della Confederazione. La consultazione sul programma di terza generazione si concluderà il 30 aprile 2018.

Clicca qui per scaricare la lista dei progetti posti in consultazione.

(Ats)