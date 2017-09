Agire contro i prezzi alti

Il Consiglio degli Stati vuole agire contro l'alto livello dei prezzi in Svizzera. Per questo motivo ha approvato oggi tre atti parlamentari che vogliono facilitare le importazioni parallele. Con una mozione, i "senatori" chiedono di sopprimere le disposizioni che impongono un cambiamento di etichetta. Viene in particolare chiesto al governo di adottare le misure necessarie affinché "l'aspetto visivo delle dichiarazioni relative ai prodotti legalmente immessi in commercio nell'Unione Europea sia autorizzato in Svizzera senza ulteriori cambiamenti".

Con una seconda mozione gli Stati vogliono che il Governo definisca quali categorie di prodotti possono essere esentati dall'obbligo di omologazione e possono quindi entrare nel quadro dell'applicazione del principio Cassis de Dijon.

E a proposito Cassis de Dijon , i "senatori" hanno approvato un postulato con il quale domandano al governo di valutare come ridurre l'elenco delle deroghe a tale principio. L'esecutivo dovrà anche indicare quali sarebbero le conseguenze della soppressione della procedura d'autorizzazione per le derrate alimentari.

La Camera dei cantoni ha altresì deciso di prolungare i termini per l'esame di una iniziativa parlamentare dell'ex "senatore" Hans Altherr (PLR/AR). L'argoviese chiede una modifica della legge sui cartelli allo scopo di ridurre i prezzi eccessivi all'importazione. La commissione competente intende elaborare un progetto in materia.

(Ats)