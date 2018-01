Al via i lavori di sgombero sull'A2

Sono impressionanti le nuove immagini che giungono dal Canton Uri, dove lunedì sera una colata di fango e detriti ha completamente bloccato il collegamento nord-sud attraverso l'autostrada A2 del San Gottardo.

Ricordiamo che un veicolo è rimasto coinvolto nello scoscendimento, ma il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo per tempo, senza riportare ferite. Ingenti, per contro, i danni alla strada e alle infrastrutture.

Nel frattempo gli esperti inviati sul posto hanno dato il via libera ai lavori di sgombero. Solo in seguito sarà possibile determinare l'entità precisa dei danni e quindi stimare la durata della chiusura dell'A2. Nel pomeriggio la Polizia cantonale urana dovrebbe divulgare nuove informazioni in merito. Per il momento dunque il traffico rimane interrotto, a tempo indeterminato e in entrambi i sensi di marcia, fra Amsteg e Airolo.

La Polizia cantonale urana informa che i lavori di sgombero della carreggiata sono proceduti spediti e dunque l'autostrada A2 è stata riaperta alle 19 per tutti i mezzi.

(Red/Ats)