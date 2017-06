Alcuni ritocchi a "Via Sicura"

l Consiglio federale è orientato a "ritoccare" il programma Via sicura, varato dal Parlamento nel 2012 e che ha generato un bilancio sostanzialmente positivo in fatto di sicurezza stradale. Tra il 2013 e il 2015 sono stati evitati almeno 100 morti e feriti gravi e anche nel 2016 il calo del numero di vittime ha superato la media nel raffronto pluriennale. Il programma contiene un un pacchetto di 20 misure a livello legislativo, 17 delle quali già operative, ricorda l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Il divieto di assumere alcolici per neopatentati e autisti di professione, l'obbligo per i veicoli a motore di circolare con luci accese anche di giorno, l'introduzione dei reati di pirateria stradale e gli interventi infrastrutturali hanno incrementato la sicurezza.

Un postulato della Commissione dei trasporti degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di effettuare una valutazione generale del programma e di proporre eventuali modifiche. Ecco ciò che l'esecutivo suggerisce. Per quanto concerne i reati di pirateria stradale si potrebbe rinunciare a una pena detentiva minima, ridurre a sei mesi la durata minima del ritiro della patente di guida e concedere ai giudici maggiore discrezionalità nel determinare la gravità delle infrazioni.

Suggerisce anche di intervenire sulla disciplina del regresso dell'assicuratore di responsabilità civile nei casi di reato per guida in stato di ebbrezza o di pirateria stradale, ripristinando la situazione ante Via Sicura e ritornando quindi al diritto di regresso al posto dell'obbligo attualmente previsto.

Infine il Consiglio federale apre il dibattito sulla possibile rinuncia all'attuazione di due misure la cui entrata in vigore sarebbe programmata dal 2019: l'etilometro blocca-motore per le persone già sanzionate per guida in stato di ebbrezza e gli apparecchi di registrazione dei dati (scatole nere) per i conducenti a cui è stata ritirata la patente per eccesso di velocità.

In entrambi i casi - secondo il governo - i lavori preparatori hanno evidenziato come "l'investimento sia eccessivo rispetto all'utilità ottenibile".

Il TCS accoglie favorevolmente gli adeguamenti

Il TCS accoglie favorevolmente le proposte del Consiglio federale di adeguare il programma Via Sicura ed allinearlo con il resto del sistema giuridico. Queste modifiche devono essere attuate rapidamente. In particolare, il TCS accoglie positivamente che le autorità possano disporre nuovamente di un certo potere di apprezzamento nella valutazione delle gravi violazioni della legge sulla circolazione stradale premettendo così di adattare le sanzioni a quelle applicate per altre aree del diritto. Con la rinuncia dell'obbligo di regresso da parte delle compagnie d'assicurazione, il Consiglio federale consente di eliminare un elemento repressivo della legge sulla circolazione stradale che non ha dimostrato di aver avuto un effetto sulla sicurezza stradale.

Il Parlamento è ora chiamato ad approvare rapidamente queste modifiche e ripristinare la necessaria coerenza con le altre leggi. Inoltre, le Sezioni cantonali della circolazione sono invitate, altresì, a prendere in considerazione i risultati della relazione di valutazione dell'USTRA nell'attuazione concreta, in particolare delle misure amministrative.

(Ats)