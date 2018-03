Allarme bomba a Berna

Intervento in forze della Polizia attorno alla chiesa del Santo Spirito, di fronte alla stazione ferroviaria. La zona è stata isolata. "Abbiamo fermato una persona".

A Berna la polizia ha isolato nel primo pomeriggio la zona attorno alla chiesa del Santo Spirito (Heiliggeistkirche), di fronte alla stazione ferroviaria. L'intervento si è reso necessario per una minaccia, hanno comunicato le forze dell'ordine via Twitter in un primo momento.

Successivamente le autorità hanno comunicato che vi è stato un allarme bomba e aggiunto che è stata fermata una persona: "Ora stiamo facendo ulteriori indagini. Per ragioni di sicurezza, l'area intorno alla Chiesa dello Spirito Santo rimane chiusa".

Il traffico è stato dirottato e anche i trasporti pubblici subiscono disagi, comunica Bernmobil. Numerosi agenti pesantemente armati si trovano ancora sul posto.

(Red/Ats)