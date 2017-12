All'asta i regali "deludenti"

L'originale idea è della città di Thun, che dalla vendita di un centinaio di doni "non voluti" ha ricavato 2500 franchi, cifra necessaria per comprare un nuovo defibrillatore.

A caval donato non si guarda in bocca, ma talvolta di certi regali di Natale non si sa proprio cosa farne. Invece di venderli su Ebay oppure gettarli in pattumiera, la città di Thun ha avuto un'idea originale: metterli all'asta.

Giovedì sera, un centinaio di regali "non voluti" sono così stati venduti al miglior offerente. Circa 200 curiosi hanno assistito all'asta che ha permesso di racimolare 2500 franchi. Il ricavato servirà per comprare un nuovo defibrillatore.

L'idea degli organizzatori non è originale. Qualcosa di simile viene fatto ormai da vent'anni a Norimberga, dopo che gli spazzini della città erano rimasti scioccati dal numero di regali, ancora imballati, trovati nella spazzatura.

Due volte Natale

Gli organizzatori dell'asta tenutasi nella località bernese si sono detti soddisfatti del risultato e pensano a un appuntamento simile anche per l'anno prossimo. In Svizzera è già possibile, nell'ambito dell'operazione 2xNatale, consegnare i regali inutili o non apprezzati alla Croce rossa.

(Ats)