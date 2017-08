Allevatore fermato per maltrattamenti

L'allevatore di cavalli di Hefenhofen (TG), accusato di maltrattamenti nei confronti di animali, è stato fermato questo pomeriggio dalla polizia. Le forze dell'ordine turgoviesi hanno confermato all'ats informazioni in proposito pubblicate da diversi media.

Gli agenti sono intervenuti in forze alla fattoria dell'allevatore, che al momento viene interrogato, ha detto il portavoce della polizia. Il sospettato non ha opposto resistenza. Le autorità stanno organizzando il trasporto dei cavalli. Domani dovrebbero essere portati in un luogo idoneo. Al momento gli esperti si stanno ancora facendo un'idea precisa della situazione.

Secondo il portavoce sono coinvolte diverse centinaia di animali. L'azione è nata su segnalazione del veterinario cantonale. L'allevatore era balzato agli onori della cronica la settimana scorsa, quando un'ex collaboratrice aveva parlato di tredici cavalli lasciati morire di fame in sei mesi.

Il "Blick" aveva ad esempio dedicato un articolo alla vicenda pubblicando le immagini di cavalli malnutriti, che giacevano a terra in fin di vita o addirittura morti.

(Ats)