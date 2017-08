Almeno uno jihadista è stato a Zurigo

Almeno uno dei membri della cellula jihadista responsabile degli attentati in Catalogna ha soggiornato a Zurigo a fine 2016. Lo ha detto all'ats l'Ufficio federale di polizia (fedpol) confermando quanto pubblicato dalla stampa spagnola e ripreso oggi dal sito del Tages-Anzeiger. Per Cathy Maret, portavoce di fedpol, non è però possibile per il momento sapere se gli autori dei due attentati hanno legami con la Svizzera e se del caso quali. Indagini nella Confederazione sono svolte in collaborazione con le autorità spagnole, come sempre avviene in casi come questo, ha aggiunto. Secondo il Tages-Anzeiger, che cita la polizia catalana, i sospetti che sono transitati dalla Svizzera sono due, entrambi giovani marocchini. Uno di loro è stato abbattuto nell'attacco avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Cambrils, a sud di Barcellona. Maret ha anche ricordato che la minaccia terrorista rimane elevata in Svizzera. Gli attentati di Barcellona e Cambrils confermano la valutazione della situazione effettuata dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).