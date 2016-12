Alpinista francese muore in Vallese.

Un alpinista francese di 57 anni è morto ieri dopo esser caduto per circa 200 metri sulla Grande Dent de Morcles (VS). Un'altra persona che era con lui è rimasta illesa, informa un comunicato odierno della polizia cantonale.

Intono alle 14:00 lo sventurato è scivolato mentre stava attraversando un canalone innevato, poco prima di raggiungere la vetta del massiccio, a 2969 metri di altitudine. I due alpinisti non erano legati in cordata. Rapidamente allertati, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 57enne.

(Ats)