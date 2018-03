AlpTransit: mozione per completarla

di Andrea Bertagni

Un segnale forte e chiaro. Lo ha dato tutta la Deputazione ticinese al Consiglio federale, sottoscrivendo, compatta, una mozione di Marco Romano (PPD/TI) con la quale si chiede di compiere i passi necessari per includere da subito nella fase di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria 2030/35 (FA 2030/35) la pianificazione e la progettazione delle tratte mancanti delle linee ferroviarie ad alta velocità da confine a confine, lungo tutto il territorio svizzero, sia tra il Sud e il Nord, sia tra l’Est e l’Ovest.

Con l’atto parlamentare si lancia, in pratica, un messaggio importante all’Esecutivo federale: anche la tratta ferroviaria tra Lugano e Chiasso va completata con la linea veloce.

Particolare non trascurabile, a chiedere di anticipare i tempi, è anche l’associazione “Pro Gottardo ferrovia d’Europa” - costituita da un gruppo spontaneo di cittadini, tra cui Remigio Ratti, Renzo Respini e Giovanna Masoni Brenni - che in pochi mesi ha raccolto 11mila firme.

«AlpTransit - scrivono i parlamentari ticinesi a Berna con la mozione - è un’opera svizzera ed europea lungimirante, ma incompleta, anche sul territorio elvetico». È quindi «fondamentale che l’autorità federale si preoccupi da subito della sua completa realizzazione da confine a confine lungo tutte le tratte Nord-Sud e Est-Ovest».

L’anticipo al 2030-2035 del completamento delle linee ferroviarie transalpine veloci da frontiera a frontiera è infatti «un progetto strategico per il futuro per rendere la Svizzera più forte nel contesto europeo, come evidenziato dal concetto “Croix fédérale de la mobilité”, annota la Deputazione.