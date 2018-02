Altri 51 mio per il risanamento fonico

A seguito di una mozione di Filippo Lombardi, il Consiglio federale ha rivisto un'ordinanza in materia che sarebbe scaduta a fine marzo e ha così stanziato il credito.

Per il prossimo quadriennio il Consiglio federale, a seguito di una mozione di Filippo Lombardi (PPD/TI), ha stanziato oggi altri 51 milioni di franchi per il risanamento fonico delle strade, rivedendo un'ordinanza in materia che sarebbe scaduta a fine marzo.

Il rumore - afferma un comunicato del governo - pregiudica la qualità di vita e può far ammalare. Dal 2008 la Confederazione stanzia contributi per il risanamento fonico delle strade. Finora sono stati messi a disposizione complessivi 295 milioni di franchi; per i risanamenti i Cantoni ne hanno richiesti ad oggi solo 150 milioni.

Tali contributi sono disponibili solo fino alla scadenza del termine di risanamento, fissato al 31 marzo di quest'anno. A seguito di una mozione del "senatore" Lombardi, adottata dal Parlamento nel 2016, i contributi saranno ora concessi fino al 31 dicembre 2022. Ciò offre la possibilità ai Cantoni di utilizzare i fondi non ancora sfruttati.

(Ats)