Amianto, no a più tempo per la prescrizione

La Commissione degli affari giuridici del Nazionale è contraria all'allungamento dei termini per le persone che hanno subito danni in seguito all'esposizione.

La Commissione degli affari giuridici (CAG) del Consiglio nazionale è contraria all'allungamento dei termini di prescrizione per le persone che hanno subito danni in seguito all'esposizione all'amianto. Per la maggioranza dei commissari il problema è infatti stato risolto in modo "sufficiente e adeguato" dalla tavola rotonda costituita ad hoc. Con 13 voti contro 11, la CAG raccomanda al plenum di archiviare il dossier, che attualmente sta facendo la spola tra le due Camere.

I lavori della tavola rotonda sull'amianto, tenutisi nel marzo di quest'anno, hanno potuto essere "conclusi con successo" con la costituzione della Fondazione Fondo per le vittime dell'amianto, si legge in una nota diramata oggi dai Servizi del parlamento. Se anche la CAG del Consiglio degli Stati dovesse proporre l'archiviazione della questione, toccherà poi ai due rami del parlamento decidere in via definitiva.

Attualmente la Camera del popolo e quella dei Cantoni divergono su vari aspetti. Ad esempio, la prima intende allungare il termine per poter chiedere un indennizzo da 20 a 30 anni per i casi di decesso e danni alla salute, ma la seconda si è opposta.

Le vittime dell'amianto e i loro famigliari possono rivolgersi alla nuova Fondazione per ottenere aiuti finanziari. Hanno diritto a un indennizzo le persone che a causa del minerale hanno contratto un tumore dopo il 2006, indipendentemente dal fatto che il cancro sia stato riconosciuto oppure no come malattia professionale.

(Ats)