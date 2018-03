Anche il formaggio è diventato d'importazione

In Svizzera ogni abitante consuma in media oltre 21 chili all'anno di questo prodotto lattiero e la quota importata è passata dal 25% del 2008 al 33% del 2017.

Ormai un terzo del formaggio consumato in Svizzera è importato. Tale evoluzione preoccupa le organizzazioni del settore. La popolazione elvetica apprezza comunque sempre questo prodotto lattiero: gli abitanti ne mangiano in media oltre 21 chili all'anno, ovvero 3 di più rispetto al resto dell'Europa.

Tra il 2008 e 2017, la quota importata di formaggio consumato nella Confederazione è passata dal 25% al 33%, hanno fatto sapere oggi i Produttori svizzeri di latte (PSL), Agristat e Switzerland Cheese Marketing in una nota. Questo incremento delle importazioni è in particolare dovuto alla forza del franco svizzero.

Tale andamento inquieta il settore, poiché le merci importate, spesso a buon mercato, fanno concorrenza alle varietà di formaggi elvetici, a forte valore aggiunto.

Tuttavia, gli Svizzeri continuano ad apprezzare i formaggi in misura maggiore rispetto agli altri Europei. Nel 2017, hanno mangiato 182'000 tonnellate di formaggi, ovvero 500 tonnellate in meno rispetto al 2016 ma 600 tonnellate in più del 2015.

I "classici" vanno per la maggiore

I prodotti tradizionali - come Gruyère DOP, Raclette du Valais DOP, Emmentaler DOP, Appenzeller, Tilsiter e Vacherin fribourgeois DOP - vanno per la maggiore. In media, ogni abitante acquista oltre 300 grammi di queste varietà, che sono in gran parte di denominazione di origine protetta.

Confermando una tendenza che si osserva da anni, è stabile il consumo di formaggio a pasta semidura, dura e extra dura. Invece il consumo di formaggio fresco è diminuito tra il 2016 e il 2017 del 15%, ovvero 2800 tonnellate in meno. Il che significa che ogni abitante ha mangiato in media 230 grammi di formaggio fresco in meno.

Queste cifre sono calcolate dall'Unione svizzera dei contadini (USC) sulla base dei dati di TSM Fiduciaria Sarl, della Direzione generale delle dogane e dei PSL. Figureranno nella Statistica lattiera della Svizzera 2017, che verrà pubblicata in autunno.

