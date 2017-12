Anche le scuole cattoliche cambiano

di Andrea Bertagni

Fondata nel 1949 con il nome di “Präsidentenkonferenz der Katholischen Erziehungsinstitutionen der Schweiz” (Conferenza dei presidenti delle Istituzioni educative Cattoliche della Svizzera), la Federazione delle Scuole Cattoliche della Svizzera si appresta a festeggiare, tra non molto, il 70esimo di vita, con un insegnamento di alta qualità comprensivo di tutti i livelli del sistema scolastico svizzero. Membri della Federazione sono 37 scuole a pieno titolo e 13 scuole private associate, dislocate in tutte le regioni svizzere. In Ticino quelle a pieno titolo – spiegheremo dopo di che cosa si tratta – sono il Collegio Papio di Ascona, la scuola elementare la Caravella di Bellinzona, la scuola media La Traccia di Bellinzona, il Liceo Diocesano di Breganzona, la scuola elementare Il Piccolo Principe di Canobbio, l’Istituto Sant’Angelo di Castel San Pietro, l’Istituto Elvetico di Lugano, l’Istituto Sant’Eugenio, il Centro oto-logopedico di Locarno e la scuola media Parsifal di Sorengo. Membri associati: l’Istituto Santa Caterina di Locarno e l’Istituto Sant’Anna di Lugano. A unire tutte queste scuole l’orientamento verso i valori cristiani, la riflessione e la responsabilità veri punti cardini del lavoro educativo. «Le scuole cattoliche uniscono tradizione e modernità, apertura al mondo e appartenenza confessionale. Questo è il nostro tratto distintivo», ci dice don Patrizio Foletti, presidente della Federazione, nonché direttore del Collegio Papio di Ascona.

Cosa caratterizza dunque una scuola cattolica?

Le istituzioni educative cattoliche affondano le loro radici nelle scuole monastiche del Medioevo. Già allora, gli ordini religiosi si adoperavano in campo formativo e educativo. Molte delle scuole cattoliche di oggi sono nate dall’impegno di questi ordini. Oggigiorno, solo poche scuole sono ancora gestite da ordini, ma tutte promuovono i valori cattolici e le tradizioni proprie alla scuola. Dalle scuole monastiche di un tempo sono in parte sorte delle scuole pubbliche, mentre altre sono rimaste scuole private. Queste scuole private si rendono responsabili di coltivare la propria tradizione e i propri valori. Apertura, attenzione, stima e rispetto sono vissuti nelle ore di lezione e nel tempo libero. Con l’attenzione alle radici culturali e religiose invitiamo i giovani a scoprire e vivere appieno la loro spiritualità e promuoviamo la comprensione delle sfide della nostra società multiculturale. L’accompagnamento spirituale e altre proposte come, per esempio momenti o giornate di riflessione, celebrazioni eucaristiche in occasioni speciali appartengono alla vita quotidiana delle scuole cattoliche. Il valore aggiunto, che l’origine cattolica delle nostre scuole offre a genitori e figli, è garantito dalla “Charta” delle Scuole Cattoliche, che tutte le scuole che appartengono (a pieno titolo) alla Federazione si sono impegnate a rispettare.