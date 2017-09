Anche un podere per Cassis

di Andrea Bertagni

Di Ignazio Cassis, nei giorni precedenti alla sua elezione in Consiglio federale, avvenuta lo scorso 20 settembre, si è detto e scritto (quasi) tutto. Poco, se non niente, è stato invece riferito su come cambierà la sua vita (istituzionale) ora che siederà nella stanza dei bottoni. Quanto percepirà di salario da ministro? Dove sceglierà di risiedere? Sarà assoggettato alle imposte? Avrà una vettura di rappresentanza o potrà fare capo alla sua personale? Di quali agevolazioni, ad esempio nei trasporti, potrà disporre in quanto consigliere federale?

A rispondere a queste e ad altre domande è un documento ufficiale di circa 20 pagine, chiamato “Promemoria per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione” in vigore dal 1. gennaio 2015.