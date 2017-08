Animali maltrattati, al via il trasferimento

(LE FOTO) Sette camion militari sono giunti per ora presso l'allevamento di Hefenhofen (TG), il cui responsabile è stato arrestato ieri e non potrà più tenere animali.

È iniziato oggi il trasferimento di novanta cavalli dall'allevamento di Hefenhofen (TG) al Centro di competenza servizio veterinario e animali dell'esercito di Schönbühl, nel canton Berna. Per effettuare il trasporto sono stati utilizzati sette camion militari. L'operazione è iniziata nel primo pomeriggio, ha indicato l'Ufficio veterinario del canton Turgovia. Un controllo effettuato prima del trasferimento ha permesso di stabilire che tutti gli equini potevano essere trasportati senza problemi.

Ieri la "task force" creata dal governo turgoviese, che riuniva l'Ufficio veterinario, la polizia cantonale, il procuratore generale e l'Ufficio dell'agricoltura, ha deciso di intervenire. L'allevatore responsabile è stato arrestato e non potrà più tenere animali.

Oltre a circa 90 cavalli, sul posto sono stati trovati 100 maiali, 50 bovini e una dozzina di pecore, oltre a tre capre e alcuni lama, ha spiegato ieri il veterinario cantonale Paul Witzig. Gli animali restanti sono stati trasferiti questa mattina con il coinvolgimento delle autorità che operano nel settore. Per il bestiame sono stati ricercati commercianti idonei, mentre i lama sono stati affidati a un servizio speciale.

Il caso era scoppiato giovedì scorso quando il Blick ha pubblicato alcune foto scattate da una ex collaboratrice dell'allevatore, che aveva parlato di tredici cavalli lasciati morire di fame in sei mesi. Nelle immagini in questione si vedeva un cavallo morto e altri in stato di sofferenza.

(Ats)