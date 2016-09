Animali maltrattati, fornitore sospeso

Bell e Micarna hanno interrotto la relazione commerciale con un allevatore di maiali del canton Vaud che non sarebbe conforme alla legge.

Bell e Micarna hanno sospeso la loro relazione commerciale con un allevatore di maiali del canton Vaud e fornitore delle macellerie di Coop e Migros. Le filiali delle due aziende hanno reagito a un filmato che mostra gli animali vivere in condizioni insalubri.

Il produttore è stato sospeso in quanto fornitore di Bell, ha indicato all'ats Fabian Vetsch, portavoce della filiale di Coop, facendo riferimento a una notizia diffusa oggi dalla RTS. Decisione analoga da parte di Micarna, che ha agito "per precauzione", ha indicato il portavoce Roland Pfister.

Il provvedimento durerà il tempo necessario per determinare se gli allevamenti in questione siano conformi a quanto stipulato dalla legge. Le analisi saranno effettuate dal veterinario cantonale.

All'origine della sospensione c'è un video di sette minuti postato su internet dalla Fondazione MART (Movimento per gli animali e il rispetto della Terra) che mostra maiali sporchi, talvolta feriti, che vivono in spazi ristretti e bui. Stando agli autori del filmato, le immagini sarebbero state riprese in tre differenti porcili del canton Vaud.

(Ats)