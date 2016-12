Anno nuovo, nuove norme

Sintesi delle novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio, dal mantenimento anche per i figli dei non sposati, alle regole più rigide per lo "Swissmade".

Prodotti svizzeri ancora più svizzeri, alimenti anche per i figli di madri nubili, etichette-energia più severe per le auto, preparativi per la fine parziale del segreto bancario, abolizione dei corsi obbligatori per proprietari di cani, poliziotti e pompieri ammessi al volante anche con una birra in corpo. È questa la “sintetica” carrellata sulle nuove norme legali che entreranno in vigore il primo gennaio 2017.

I prodotti industriali e i servizi non saranno più definibili come “svizzeri” così facilmente. In base alla nuova legislazione “Swissness”, per i prodotti naturali quali piante o carne, così come per il latte e suoi derivati, è ora richiesto un tasso del 100% di “svizzerità”. Per le altre derrate alimentari è necessario un minimo dell’80% di materia prima elvetica. Eccezioni sono previste per prodotti non disponibili sul territorio della Confederazione: birre, cioccolato e caffè potranno avvalersi del marchio rossocrociato anche se la materia prima viene dall’estero. Per i prodotti industriali il tasso è fissato al 60%.

Pompieri di milizia, poliziotti e conducenti di mezzi di soccorso fuori servizio potranno di nuovo guidare anche se avevano cominciato a sorseggiare l’aperitivo o una birra: la legge autorizzerà per loro un’alcolemia massima dello 0,5 per mille, mentre finora vigeva la tolleranza zero. Il limite varrà anche per gli agricoltori sui trattori.

Dal canto loro, i proprietari di cani non saranno più obbligati a seguire corsi teorici e pratici. La regolamentazione federale del 2008 è stata abrogata. I Cantoni che lo desiderano potranno comunque ancora imporre una formazione.

Tutti i figli di genitori separati avranno diritto a un contributo di mantenimento, che i genitori siano stati sposati o no. Dopo la generalizzazione dell’autorità parentale congiunta, questa revisione del Codice civile mette tutti i bambini su un piede di parità. Il contributo terrà conto anche del costo di presa a carico da parte di uno dei genitori, ma non è stato fissato un ammontare minimo. Il sostegno finanziario dei figli minorenni avrà la priorità sugli altri obblighi di mantenimento. Sarà inoltre incoraggiata la custodia alternata.

La ripartizione degli averi della previdenza professionale in caso di divorzio sarà più equilibrata: il giudice potrà spartirli anche se uno dei coniugi già riceve una rendita di vecchiaia o invalidità prima del divorzio. Nell’ambito sanitario, le vittime di infortuni si vedranno ridurre la loro rendita a vita fin del 40% al momento del pensionamento. Sarà poi eliminato il diritto alla rendita per gli incidenti avvenuti dopo tale età.

La formazione continua sarà incoraggiata e gli studenti con una maturità specializzata potranno accedere alle scuole universitarie attraverso un «esame passerella». Confederazione e Cantoni potranno sostenere progetti specifici e influire puntualmente sulla ricerca nelle alte scuole.

Per quanto riguarda i trasporti, le categorie dell’etichetta Energia per le automobili (che vanno dalla A alla G) avranno criteri più severi a partire dal primo gennaio 2017: soltanto un settimo di tutti i nuovi modelli saranno inclusi nella categoria A della migliore efficienza dal profilo del consumo di carburante e delle emissioni nocive per l’ambiente.

D’altro canto, i camionisti che attraverseranno il Paese dovranno sborsare in media 298 franchi di tassa sul traffico pesante invece di 271 e forniranno complessivamente 190 milioni di franchi di introiti in più.

Per quanto riguarda il fisco, chi omette di dichiarare redditi imponibili potrà essere perseguito soltanto per un periodo di 10 anni invece di 20. D’altro canto, le banche dovranno cominciare a raccogliere le informazioni sui loro clienti che risiedono all’estero in modo che l’amministrazione fiscale possa procedere allo scambio automatico di informazioni con i partner esteri a partire dal 2018. Altra novità da gennaio: per motivi di protezione dei dati e di scarsa rilevanza pubblica, i Cantoni non potranno più pubblicare fatti di stato civile (nascite, morti, matrimoni e unioni domestiche registrate). Eccezioni sono previste per gli avvisi mortuari. Inoltre per l’accertamento dello stato civile non sarà più necessario pagare una tassa di 30 franchi.

(Red)