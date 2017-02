Annullate le prossime esibizioni aeree

Il consigliere federale Guy Parmelin ha deciso di annullare la dimostrazione aerea prevista il prossimo fine settimana a Crans-Montana (VS) in occasione della gara femminile di Coppa del Mondo. La decisione è stata presa in seguito all'incidente avvenuto venerdì scorso a St. Moritz (GR) quando un velivolo del PC-7 Team ha urtato il cavo di una telecamera sospesa durante i Campionati mondiali di sci alpino.

Prima di qualsiasi esibizione aerea il responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) intende chiarire le circostanze di quanto avvenuto a St. Mortiz, si legge in un comunicato.

Ricordiamo che venerdì 17 febbraio verso le 11:30, durante il sorvolo della zona dell'arrivo "Salastains" dei Campionati mondiali di sci alpino di St. Moritz, un velivolo del PC- 7 Team delle Forze aeree svizzere ha urtato il cavo di una telecamera sospesa della Televisione svizzera. Il cavo, la telecamera e il velivolo hanno riportato danni. La telecamera è precipitata nella zona d'arrivo. Il velivolo è riuscito ad atterrare in tutta sicurezza all'aerodromo di Samedan (GR) e nessuno è rimasto ferito. In seguito all'incidente la giustizia militare ha avviato un'inchiesta. Una dimostrazione del PC-7 Team prevista due giorni dopo è stata annullata.

(Ats)