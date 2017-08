Anziana truffata da una "falsa cugina"

Nonostante la messa in guardia degli impiegati di ben due banche, l'85enne ha consegnato oltre 60mila franchi a una donna che le ha chiesto aiuto per telefono.

Una 85enne è rimasta vittima di una variante della truffa del falso nipote ieri pomeriggio a Rapperswil, nel canton San Gallo. Nonostante la messa in guardia da parte degli impiegati di due banche la donna ha consegnato agli impostori una somma di oltre 60'000 franchi.

Stando a quanto riferisce oggi la polizia cantonale, l'anziana ha ricevuto la telefonata di una sconosciuta che si è fatta passare per sua cugina. Costei parlando ha conquistato la fiducia dell'interlocutrice, per poi confidarle di avere urgentemente bisogno denaro per l'acquisto di una casa. L'85enne si è recata quindi in due banche per prelevare i soldi. A nulla sono valsi gli avvertimenti dei funzionari dei due istituti: la donna ha consegnato in seguito a uno sconosciuto più di 60'000 franchi.

La polizia sangallese sottolinea che i truffatori in questione agiscono in modo molto raffinato nei loro raggiri e consiglia quindi ai parenti di persone anziane di affrontare il tema all'interno della famiglia.

(Ats)