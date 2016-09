Argovia, per le mani solo acqua fredda

Il governo di Aarau ha accolto una proposta dei Verdi in questo senso. La misura rigaurderà tutti gli edifici cantonali.

Acqua tiepida e calda per lavarsi le mani faranno presto parte del passato nei bagni degli edifici cantonali di Argovia. La proposta dei Verdi di usare solo acqua fredda è stata accolta positivamente dal governo argoviese.

In caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni non ci saranno più i collegamenti per l'acqua calda verso i lavandini, salvo eventuali eccezioni su richiesta, ha comunicato oggi l'esecutivo al parlamento cantonale.

Il postulato è arrivato dai Verdi, che hanno sottolineato quanto l'acqua calda sia un bene prezioso che richiede molta energia. Il governo si è detto favorevole al concetto, specificando però che già molti passi in questo senso sono stati fatti e che il postulato ecologista è probabilmente superfluo.

