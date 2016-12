Arosa, domate le fiamme

Sono durate oltre 20 ore le operazioni di spegnimento del violento incendio che ha praticamente distrutto il Post Hotel Villa ad Arosa. Il lavoro di spegnimento da parte dei pompieri è terminato alle prime ore del mattino di sabato ma continuano le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della zona.

Nel rogo, divampato venerdì pomeriggio, sono rimasti intossicate una decina di persone tre delle quali in modo grave. Sul posto sono intervenuti in forze pompieri e soccorritori che hanno tratto in salvo le persone rimaste intrappolate ai piani superiori della struttura. La Polizia sta indagando per determinare le cause che hanno generato il rogo.

(Red)