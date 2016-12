Arosa, hotel in fiamme:12 feriti, due gravi

Dodici feriti, due gravi, Questo il primo bilancio confermato dalla Polizia cantonale grigionese dell'incendio divampato questo pomeriggio all’Hotel Holiday Villa di Arosa. Le fiamme, scoppiate nel pomeriggio, non sono ancora state domate. L'albergo era stato evacuato grazie all’ausilio di una gru. e il fuoco ha distrutto anche alcune auto parcheggiate fuori. Visto il perdurare dell'incendio, la Polizia cantonale grigionese ha esortato la popolazione del luogo a rimanere in casa e a chiudere le finestre. La linea ferroviaria che collega Litzirüti ad Arosa è intanto stata chiusa a causa dell'incendio, come riferisce la Ferrovia retica. L'hotel si trova infatti vicino alla stazione. Un servizio di autobus è stato organizzato per collegare le due località.