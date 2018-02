"Assicurare il futuro dei media indipendenti"

Il PS svizzero ha preso posizione sulle votazioni federali del 10 giugno: i delegati riuniti oggi ad Altdorf hanno respinto con 87 voti contro 40 l'iniziativa "Moneta intera" e appoggiato con 90 voti a 36 e 10 astensioni la Legge sui giochi in denaro.

Lo scopo dell'iniziativa "Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)", lanciata dall'associazione Modernizzazione Monetaria (MoMo), è quello di impedire alle banche di stampare denaro in maniera virtuale. Secondo i fautori del testo, il denaro appartiene ai cittadini e non agli istituti di credito e per questa ragione deve essere solo la Banca nazionale svizzera (BNS) a crearlo.

Per il PS il testo non permette di prevenire le crisi finanziarie. Darebbe anche alla BNS uno statuto simile a quello del Tribunale federale, mentre il PS vorrebbe al contrario un migliore controllo democratico sulla politica della Banca nazionale.

I delegati del PS si sono poi espressi a favore della Legge federale sui giochi in denaro. Per loro si tratta di un compromesso appropriato. La legislazione rafforza la protezione delle persone dipendenti e sottopone gli organizzatori di giochi in denaro alla legge sul riciclaggio. Permette inoltre di beneficiare delle entrate fiscali destinate alle opere sociali e ai progetti di utilità pubblica.

Sì a un paesaggio mediatico diversificato e di qualità

L'assemblea dei delegati ha inoltre adottato all'unanimità una risoluzione in favore di un paesaggio mediatico diversificato e di qualità. Il voto riguardante un'altra risoluzione contro i Giochi Olimpici 2026 in Svizzera è stato rinviato.

Media di qualità che assicurano un giornalismo critico in tutte le lingue nazionali sono "una condizione preliminare al buon funzionamento di una democrazia. In particolare la scomparsa dell'Hebdo, la soppressione di impieghi al giornale Le Temps e "la massiccia riduzione degli effettivi dell'ats", mostrano che il modello di affari attuale del giornalismo non è più sostenibile. "Lo smantellamento delle prestazioni giornalistiche mette in pericolo l'offerta mediatica di base", sottolinea la risoluzione. L'obiettivo è di esaminare come la Confederazione potrebbe partecipare "a un'agenzia telegrafica (di stampa) indipendente e a scopo non lucrativo".

"È quindi un compito politico dello Stato assicurare il futuro dei media indipendenti". Il partito vuole un servizio pubblico polivalente che non sia unicamente orientato sulle quote e il rendimento. Una tale offerta mediatica "necessita un finanziamento diretto e trans-categoriale del giornalismo". La sua concezione deve essere istituzionalizzata indipendentemente dallo Stato e "potrebbe avvenire attraverso una fondazione". La risoluzione chiede anche trasparenza da parte delle imprese mediatiche sul loro azionariato.

I delegati hanno anche deciso di rinviare il voto sulla risoluzione della sezione grigionese che si oppone allo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali nel 2026 in Svizzera.

(Red/Ats)