Attenzione ai fuochi d'artificio illegali

Molti svizzeri acquistano fuochi d'artificio in stati confinanti per la notte di Capodanno. Non tutti sono però a conoscenza delle restrizioni: ad esempio, sussiste un limite di sdoganamento di 2,5 chilogrammi a persona. Per importare quantità maggiori è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica (UCEP) dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), informa la Regione guardie di confine II in vista della notte dell'ultimo dell'anno.

Tra gli oggetti pirotecnici vietati figurano tutti i fuochi d'artificio che scoppiano a terra. Il divieto riguarda anche i cosiddetti "Lady-Cracker" più lunghi di 22 mm e/o con un diametro superiore a 3 mm, come pure determinate bombette "Knallteufel". Questi oggetti non sono autorizzati a causa della loro pericolosità.

L'importazione di prodotti pirotecnici nel periodo che precede San Silvestro è aumentata negli scorsi anni, ha riferito all'ats il portavoce Peter Zellweger.

I fuochi d'artificio sdoganati illegalmente vengono confiscati e le persone vengono denunciate al Ministero pubblico per contravvenzione alla Legge federale sugli esplosivi (LEspl), precisa la Regione guardie di confine II.

(Ats)