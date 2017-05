Attenzione alle truffe online

Nei Grigioni accresce il fenomeno delle truffe online sotto diverse forme, per lo più comunicando con le vittime tramite Apps, E-mail oppure Facebook. Dopo un primo contatto il truffatore inizia a dialogare acquistando la fiducia delle sue vittime. La polizia avvisa che nelle conversazioni vengono comunicate situazioni finanziarie d'emergenza e le vittime sono indotte a versare soldi su conti esteri. Una donna è stata ingannata con il pretesto che i soldi servivano per un'operazione del costo di novantamila franchi.

Per questo motivo la polizia cantonale dei Grigioni consiglia di essere scettici nel momento in cui si ricevono tali comunicazioni, soprattutto da parte di persone sconosciute. Bisogna inoltre chiedersi in che cosa consiste la contropartita, se non trovate risposta è evidente che con molta probabilità si tratti di un inganno. Prima di ogni cosa è bene parlare di questo genere di raggiri con i familiari e comunicare alla polizia se sietestati vittime di una truffa o tentata truffa.

(Red/Ats)