In attesa del prossimo treno

Tra gli 11,5 mia previsti per il 2030-35 non c’è l’AlpTransit verso Sud. Lombardi: "A livello parlamentare faremo la nostra parte". Zali: "Con un consigliere federale ci faremo sentire".

di Andrea Bertagni

Il prolungamento a Sud di AlpTransit dovrà aspettare il prossimo treno. È questo il dato che emerge dall’ultimo pacchetto ferroviario di 11,5 miliardi di franchi messo venerdì in consultazione dal Consiglio federale, con il quale si sostengono una moltitudine di progetti ferroviari per lo più a Nord delle Alpi. «Il completamento di AlpTransit tra Lugano e Chiasso non è stato proposto dal Canton Ticino nell’ambito del pacchetto ferroviario 2030-2035 - annota Andreas Windlinger, responsabile della comunicazione dell’Ufficio federale dei trasporti - e per questo non è stato valutato dalla Confederazione». Questo progetto, continua Windlinger, «potrà semmai essere esaminato nelle future fasi di sviluppo della rete».

A chiedere che almeno la prima fase del completamento di AlpTransit a Sud sia anticipata al 2030–2035 è, lo ricordiamo, una petizione firmata da migliaia cittadini. «Le oltre 10mila firme raccolte - ha ricordato ieri sul GdP, uno dei proponenti Remigio Ratti - devono poter servire a questo».

Lombardi: «Farò la mia parte a livello parlamentare»

Realisticamente, evidenzia dal canto suo il senatore PPD, Filippo Lombardi, «non so come si potrà riuscire in questa fase a introdurre il completamento di AlpTransit in questi 11 miliardi: a livello parlamentare farò la mia parte - continua Lombardi - ma dobbiamo accorgerci che negli ultimi anni come Cantone Ticino abbiamo ottenuto molto dal punto di vista ferroviario e stradale». Naturalmente, osserva il consigliere agli Stati, «guadagnare tempo sulla progettazione è sempre utile e per questo motivo la progetazzione dovrà essere in evidenza».

Zali: «Con Cassis più facile essere ascoltati»

Quel che è certo, osserva da parte sua il direttore del Dipartimento del territorio e consigliere di Stato ticinese, Claudio Zali, «adesso abbiamo accresciute possibilità di essere sentiti a livello federale». Il riferimento è ovviamente a Ignazio Cassis, appena eletto nell’Esecutivo federale. «Chi meglio di un consigliere federale un domani potrà portare la sensibilità di un Cantone per investimenti a Sud o sull’asse Nord-Sud?».