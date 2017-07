Aumentano i casi di epatite A

In Svizzera sono stati 41 i casi registrati da inizio 2017, in netto aumento rispetto allo stesso periodo degli ultimi due anni. Riscontrati tre volte più casi tra gli uomini.

In Svizzera sono in netto aumento i casi di epatite A. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dall'inizio dell'anno ne ha registrati 41. Nello stesso periodo del 2016 e del 2015 erano rispettivamente 17 e 13. Per trovare un cifra così alta (44 casi) bisogna risalire al 2011, precisa un comunicato odierno dell'UFSP. Quest'ultimo mette in relazione tale aumento con per un'esplosione dei casi al livello europeo fra gli omosessuali maschi (definiti MSM, uomini che praticano sesso con uomini).

Quest'anno tra gli uomini si sono riscontrati tre volte più casi che tra le donne. Si tratta per lo più di maschi che appartengono alla classe di età tra i 24 e i 44 anni, precisa l'UFSP.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) dallo scorso dicembre riferisce di un'esplosione dell'epatite A tra gli omosessuali maschi (MSM). Dall'inizio di quest'impennata a livello UE ne sono stati segnalati 1173 casi. L'85% riguardava MSM. L'UFSP sottolinea che per motivi di protezione dei dati in Svizzera non si può stabilire la quota di MSM. Si può comunque supporre che il tasso di omosessuali maschi sia più che proporzionale. Il programma della Confederazione consiglia la vaccinazione come prevenzione primaria per i gruppi a rischio, tra cui gli MSM.

(Ats)