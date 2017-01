Aumentano i pernottamenti, ma non in Ticino

Novembre timidamente positivo per il turismo svizzero: il settore alberghiero ha registrato 1,9 milioni di pernottamenti, con una progressione su base annua dello 0,5%.

Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) la crescita è da attribuire soprattutto agli ospiti indigeni, saliti dello 0,9% a 878'000. I visitatori stranieri hanno invece generato 999'000 notti, segnando solo un lievissimo incremento dello 0,1% (+1400).

Il Ticino è però in controtendenza rispetto al dato nazionale: i pernottamenti sono infatti in calo del 3,4% a 83'793, con una diminuzione in termini assoluti di 2905. Buone nuove arrivano per contro dai Grigioni, che segnano un +7,7% a 86 136 dopo che l'anno prima era stato constatato un arretramento del 10%.

(Ats)