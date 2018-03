In aumento gli arresti sui treni e nelle stazioni

Lo scorso anno la Polizia dei trasporti delle FFS ha messo le manette a 2599 individui, ossia oltre un quarto in più rispetto all'anno precedente.

Il 2017 è stato un anno intenso per la polizia dei trasporti delle FFS. Il numero di persone arrestate è infatti aumentato di oltre un quarto. Lo ha riferito all'ats l'ufficio stampa delle Ferrovie federali, confermando un'informazione divulgata da Radio Energy.

Lo scorso anno nelle stazioni ferroviarie e nei treni sono stati fermati 2599 individui, poi consegnati agli agenti delle forze dell'ordine cantonali e municipali, contro i 2063 del 2016. Dal 2015 (1671 arresti), l'incremento è del 55%.

Secondo le FFS, il motivo della crescita numerica dei fermi è da far risalire all'evoluzione della società: le cifre non si discostano dalla tendenza osservata in maniera generale nello spazio collettivo. Stando all'azienda, stazioni e convogli restano generalmente più sicuri rispetto all'insieme dei luoghi pubblici.

Sempre più spesso, per conto delle procure, la polizia dei trasporti esamina inoltre le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza piazzate nelle sue zone di competenza. Nel 2017 le registrazioni video sono state analizzate in 4643 casi, vale a dire un rialzo attorno al 20% in confronto ai 3863 dei dodici mesi precedenti.

(Ats)