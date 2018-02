In aumento i contrari a "No Billag"

A circa un mese dalla votazione, il 61% dei votanti respinge l'iniziativa No Billag. Lo indica il secondo sondaggio di Tamedia, pubblicato oggi. Il sostegno al testo è leggermente diminuito rispetto all'inchiesta precedente. Si attestano al 38% le persone favorevoli, mentre l'1% degli interpellati non ha rivelato le sue intenzioni di voto. Nel primo sondaggio Tamedia di due settimane fa il 40% approvava il testo.

Come nella prima inchiesta, una maggioranza dell'elettorato dell'UDC sostiene il testo: il 72% è per il "sì". Con l'84% di "no" sono invece gli aderenti al PS a respingere in modo più netto l'iniziativa.

Per quanto riguarda le differenze di genere, il 41% degli uomini sarebbe favorevole ad abolire il canone, contro il 34% delle donne. Il sostegno all'iniziativa è inoltre più ampio in Svizzera tedesca (40%) che in Romandia (34%).

Secondo il sondaggio Tamedia, solo un terzo dei votanti interpellati considera che l'accettazione del progetto rappresenterebbe la fine della SSR. Il 41% pensa che quest'ultima continuerebbe a esistere, ma proporrebbe un programma più conciso, mentre il 16% pensa che in caso di riuscita dell'iniziativa, il Parlamento troverebbe una soluzione creativa dove i Cantoni interverrebbero al fine di salvare la SSR, almeno in parte.

"Sì" a nuovo ordinamento finanziario 2021

Il nuovo ordinamento finanziario 2021, l'altro oggetto delle prossime votazioni federali, passerebbe con una larga maggioranza del 59%. I contrari si attestano al 20%, mentre numerose persone non hanno rilasciato un'indicazione di voto. Nel primo sondaggio Tamedia, le persone ad approvare il testo si attestavano al 54%.

Sono state 17'067 le persone di tutta la Svizzera che hanno partecipato al sondaggio online il primo febbraio scorso. Il margine di errore è di 1,1 punti percentuali. In Ticino, si poteva prendere parte al sondaggio tramite "20 minuti".

(Ats)