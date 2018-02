Auto della Polizia si scontra con un bus

Due feriti e ingenti danni materiali a Berna in un incidente stradale che ha visto coinvolti stamane un autobus di linea e una vettura della polizia: l'auto, che procedeva con le luci lampeggianti blu attivate ma senza sirena, si è immessa in un incrocio, andando a urtare un autobus dell'azienda dei trasporti Bernmobil.

Ad avere la peggio sono stati i due agenti a bordo della vettura, che sono stati portati in ospedale in ambulanza per controlli, ha indicato la polizia cantonale. Tutti gli occupanti del bus sono per contro rimasti illesi.

Il veicolo delle forze dell'ordine è andato completamente distrutto. Anche il mezzo pubblico ha subito danni ingenti.

(Ats)