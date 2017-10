Auto urta lo spartitraffico e s'incendia

È successo ieri sera nei pressi dello svincolo di Coira sud a un 22enne che viaggiava in direzione di Reichenau. Il giovane ha riportato la frattura di una gamba.

Una vettura è andata a fuoco ieri sera in un incidente occorso sulla A13 nei pressi dello svincolo di Coira sud. L'incidente è stato provocato da un automobilista di 22 anni, che viaggiava in direzione di Reichenau: il giovane ha dapprima urtato un altro veicolo per poi finire contro il guardrail centrale.

La sua auto si è incendiata, ma il conducente è stato tratto in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura: ha riportato la frattura di una gamba ed è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira, indica un comunicato della polizia grigionese.

(Ats)