AutoPostale, KPMG sotto la lente

L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) interviene nella vicenda delle manipolazioni contabili presso AutoPostale: esaminerà il ruolo della società di revisione e consulenza KPMG, revisore esterno della Posta. Lo ha indicato oggi all'ats il direttore dell'ASR Frank Schneider, il quale era stato interpellato in merito a una notizia in questo senso apparsa sui giornali "Schweiz am Wochenende" e "Südostschweiz am Wochenende".

All'ats, Schneider ha indicato che l'autorità di sorveglianza ha preso atto del rapporto dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) dello scorso primo febbraio. L'ASR "segue il dibattito pubblico su questo tema con attenzione". L'indagine verrà probabilmente condotta in maniera coordinata assieme all'UFT, ha aggiunto Schneider.

(Ats)