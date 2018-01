Aziende pronte a tornare?

La digitalizzazione potrebbe riportare in Svizzera le aziende che hanno delocalizzato la produzione all’estero per approfittare del livello più basso dei costi, a partire da quelli salariali. A dirlo è il professore Bruno Waser della scuola universitaria professionale di Lucerna che ha interrogato 770 società con oltre 20 dipendenti nell'ambito di un’inchiesta sull'industria manifatturiera europea. A effettuare “rilocalizzazioni”, secondo l’indagine, sarebbero oggi il 4% delle imprese intervistate.

"Ondata di ritorno possibile"

«In effetti il tema della rilocalizzazione potrebbe tornare di attualità - ci spiega Fabio Regazzi, presidente dell’Associazione industrie ticinesi (AITI), sodalizio che riunisce le più grandi aziende manufatturiere presenti in Ticino - in quanto l’economia svizzera offre diversi vantaggi, tra cui il mercato del lavoro flessibile, la stabilità dei servizi e una comunque buona fiscalità». Ecco perché «si potrebbe verificare e in parte già sta avvenendo il fenomeno della rilocalizzazione». Io però, continua Regazzi, non lo sopravvaluterei, in quanto le dinamiche in atto sono molteplici, come il cambio con l’euro, le cui fluttuazioni sono l’elemento scatenante. Ciò detto, non è da escludere, come ha rilevato Waser, «che possa esserci un’ondata di ritorno di aziende che avevano lasciato la Svizzera per tanti motivi, ma soprattutto per il costo del lavoro e della manodopera, che adesso stanno riconsiderando nel loro assieme tutti i fattori».

Sulla stessa lunghezza d’onda Rico Maggi, professore dell’Istituto di ricerche economiche (IRE) dell’Università della Svizzera italiana (USI). «Potenzialmente rilocalizzazioni possono avvenire anche in Ticino - ci dice - anche se nel nostro Cantone le disponibilità di spazio non sono evidenti e l’80% delle imprese in Ticino in realtà sono micro-aziende, che non hanno mai delocalizzato». Oltre a ciò, continua Maggi, non bisogna dimenticare che rilocalizzare è anche costoso.

(AN.B.)