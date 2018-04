Ballenberg in perdita di quasi un milione

Brutte notizie per il Ballenberg: nel 2017 il museo all'aperto situato sopra Brienz (BE) ha registrato una perdita di 950'000 franchi. I visitatori sono leggermente aumentati rispetto all'anno precedente, ma le 197'000 entrate sono state inferiori alle 220'000 preventivate.

Nel budget si prevedeva un deficit di 670'000 franchi qualora questa quota fosse stata raggiunta. Così non è stato, il che ha portato i risultati del museo ad affondare ulteriormente nelle cifre rosse. Fra le ragioni vi sono gli investimenti fatti nel campo dell'offerta.

Stando al presidente del consiglio di amministrazione Peter Flück, citato in una nota odierna del Ballenberg, "i numeri legati alle entrate sono vitali per noi, perché all'80% dobbiamo finanziarci da soli". Per il 2018 tuttavia, Flück si aspetta perdite più contenute ma a partire dal 2019, aggiunge, "sarà fondamentale tornare in positivo". Per farlo, Flück auspica un maggior sostegno da parte del settore pubblico, oltre che un incremento dei visitatori. Misure di austerità sono inoltre in cantiere. La direzione affronterà durante l'estate questi temi.

La nuova stagione del Ballenberg inizierà il 14 aprile. Ricordiamo che quest'anno verrà festeggiata una doppia ricorrenza: i 40 anni dall'apertura del museo e i 50 anni di vita della sua Fondazione. La nuova esposizione temporanea sarà dedicata alla mucca.

