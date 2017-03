Bandire i siti stranieri di gioco online?

È iniziato alla Camera del popolo il dibattito concernente la nuova legge sui giochi in denaro che si protrarrà anche nel pomeriggio. Al centro delle discussioni i siti online stranieri non autorizzati che potrebbero essere bloccati in Svizzera.

La nuova legislazione attua l'articolo costituzionale adottato da popolo e Cantoni l'11 marzo 2012. Per la prima volta tutte le norme sul tema sono inserite in una sola legge. Il testo è stato approvato dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva 2016.

Governo e Camera dei cantoni intendono bloccare i siti internet illegali che mettono a disposizione giochi online per meglio proteggere i giocatori e favorire i gestori di giochi legali basati in Svizzera. Dal canto suo, la Commissione degli affari giuridici del Nazionale (CAG-N) si è espressa - seppur con una debolissima maggioranza, per 13 a 12 - contro un blocco generalizzato degli accessi a pagine internet illegali. La CAG -N ritiene che la Commissione federale delle case da gioco possa emettere avvertimenti nei confronti di chi organizza giochi in denaro online non autorizzati e, se fosse il caso, avviare procedimenti penali.

La CAG-N propone inoltre di seguire e valutare l'evoluzione del mercato di tali giochi online non autorizzati: se, dopo cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge, fosse evidente la necessità di adottare misure più incisive, il Consiglio federale avrebbe la facoltà di imporre il blocco dei siti.

Tassazione delle vincite

Anche la tassazione delle vincite sarà aspramente dibattuta. La commissione preparatoria ha appoggiato l'idea di esentare fiscalmente tutte le vincite derivanti da lotterie e scommesse e, con 14 voti contro 10 - ha respinto la proposta della Camera dei Cantoni di tassare solo quelle superiori a un milione di franchi.

Un'altra minoranza vuole tassare tutte le vincite derivanti dalle case da gioco a partire da 10'000 franchi.

Concessione per case da gioco

La nuova legge prevede pure tutta una serie di altri provvedimenti. La commissione preparatoria si è allineata (con 13 voti a 12 e il voto decisivo del suo presidente) agli Stati e al governo per quanto riguarda il modello di concessione per le case da gioco: come finora vi saranno due tipi (A e B, con l'A relativo ai "Grand Casinò" e il B riguardante i "Kursaal", che rispetto ai primi possono avere solo un numero limitato di giochi da tavolo e apparecchi automatici con minor potenziale di vincita).

Solo chi soddisfa i requisiti per una concessione A potrà offrire in Svizzera anche giochi online: per questi ultimi non dovrà infatti venire approntata un'ulteriore concessione ad hoc.

Dipendenza dal gioco

La legge prevede inoltre di rafforzare la lotta contro la dipendenza dal gioco: le misure di prevenzione previste nella legge hanno incontrato il favore della CAG-N, che - con 17 voti contro 7 - si è opposta all'introduzione di una tassa per finanziare tali provvedimenti e - con 16 voti contro 7 - si è detta contraria all'istituzione di una Commissione federale per le questioni riguardanti il gioco eccessivo, come voleva una minoranza di sinistra. Altre misure sono previste per contrastare le truffe e il riciclaggio di denaro.

(Ats)