Berna, anche Maudet è disponibile

Il consigliere di Stato ginevrino ha dato il via libera per la candidatura alla successione di Burkhalter in Consiglio federale.

Il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet è disponibile a candidarsi alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. L'assemblea dei delegati della sezione ginevrina del Partito liberale radicale (PLR), che si terrà martedì, dovrà pronunciarsi in merito.

La segreteria generale del PLR ginevrino ha registrato la candidatura unica del consigliere di Stato Maudet, indica oggi il partito in un comunicato pubblicato poco dopo il termine per annunciare i nomi proposti. Il consigliere nazionale Christian Lüscher, inizialmente interessato, ha annunciato ieri di voler rinunciare a presentarsi. Il PLR ginevrino è convinto che Maudet, nell'esecutivo cantonale dal 2012, non sarà solamente il candidato del PLR, ma quello di un intero cantone. Il 39enne a livello svizzero ha presieduto la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù dal 2005 al 2015 e nel 2016 è stato nominato presidente della Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia.

Attualmente solo il consigliere nazionale ticinese Ignazio Cassis è stato ufficialmente designato. Finora hanno manifestato interesse la consigliera di Stato vodese Jacqueline de Quattro e il consigliere agli Stati Olivier Français, pure vodese. Le sezioni cantonali hanno tempo fino all'11 agosto per proporre nomi al partito nazionale.

(Ats)