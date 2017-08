Per Berna corre anche Pierre Maudet

Il PLR ginevrino ha ufficializzato la candidatura del consigliere di Stato per la successione a Bukhalter in Consiglio federale. Un altro avversario per Cassis.

Il PLR ginevrino ha ufficialmente lanciato il consigliere di Stato Pierre Maudet nella corsa per la successione di Didier Bukhalter in Consiglio federale. La decisione è stata presa questa sera per acclamazione.

La sezione ginevrina, come tutte le altre, aveva tempo fino a venerdì per presentare il proprio candidato. Il PLR ticinese ha già designato il consigliere nazionale Ignazio Cassis, mentre giovedì la sezione vodese dovrebbe fare il nome della deputata Isabelle Moret.

Maudet, "enfant prodige" della politica ginevrina di 39 anni, si era già detto pronto a raccogliere la sfida.

Il primo settembre il gruppo PLR alle Camere designerà il ticket ufficiale e il 20 settembre l'Assemblea federale procederà all'elezione del nuovo membro del Consiglio federale.