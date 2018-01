Berna non teme Washington

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann non teme un esodo delle aziende statunitensi verso gli Usa in seguito alla riforma fiscale varata dal presidente Donald Trump il 22 dicembre scorso. Il capo del Dipartimento federale dell'economia (DEFR) sostiene che la Confederazione offra condizioni interessanti per le imprese.

In un'intervista pubblicata oggi dalla Schweiz am Wochenende, Schneider-Ammann afferma di non pensare che i gruppi a stelle e strisce decidano di tornare negli Stati Uniti. Il ministro dell'economia riconosce tuttavia che l'offerta fiscale del presidente Trump è accattivante. Le imprese americane si chiederanno certamente se tornare in patria.

Il capo del DEFR spiega però che le società si interrogheranno anche sulla durabilità della nuova fiscalità. Per il momento, dice Schneider-Ammann, non è affatto chiaro cosa avverrà a lungo termine, senza dimenticare che un trasloco è un'operazione impegnativa.

Il consigliere federale ricorda che le imprese statunitensi godono di condizioni attrattive in Svizzera. E la Confederazione ha carte da giocare, come il Progetto fiscale 17 (PF17), la strategia rapidamente elaborata dal Consiglio federale dopo la bocciatura popolare (59% di no), lo scorso febbraio, della Riforma III dell'imposizione delle imprese.

